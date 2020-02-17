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ПРОИСШЕСТВИЯ

Правоохранители задержали банду, члены которой похитили человека и устроили смертельное ДТП

В Днепре 16 февраля двое злоумышленников похитили человека и на его авто устроили ДТП, в результате которого погиб 30-летний мужчина. Правоохранители задержали всех членов преступной группировки, которые подозреваются в серии особо тяжких преступлений.

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Каждому члену банды грозит до 15 лет тюрьмы
Каждому члену банды грозит до 15 лет тюрьмы
Фото: npu.gov.ua

В Днепре полицейские задержали членов преступной группы, двое из которых совершили ДТП со смертельным исходом 16 февраля. В пресс-службе Нацполиции сообщили, что группа подозревается в серии особо тяжких преступлений.

16 февраля лидер группы, находясь за рулем угнанного автомобиля Audi, совершил наезд на трех человек. В результате ДТП один человек погиб на месте, еще два человека, среди которых четырехлетний ребенок, получили травмы.

Выяснилось, что преступная группировка состояла из шести человек. 16 февраля члены группы похитили 30-летнего мужчину и, угрожая оружием, требовали у него $20 тыс. На перекрестке пострадавший заметил автомобиль патрульной полиции и начал кричать о помощи. В ходе преследования автомобиль со злоумышленниками задержали на месте ДТП.

В полиции рассказали, что 54-летний лидер группировки в ноябре прошлого года освободился из мест лишения свободы и организовал банду. В течение этого времени правоохранители документировали ее преступную деятельность.

В результате двух членов группировки задержали на месте смертельного ДТП. Этой же ночью правоохранители задержали еще четырех членов группы. Во время обысков по месту их жительства полицейские изъяли арсенал огнестрельного оружия.

Решается вопрос об объявлении подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека; нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами; незаконное завладение транспортным средством; разбой).

Каждому из членов банды грозит до 15 лет лишения свободы. Также в ходе расследования будет установлена причастность задержанных к другим тяжким преступлениям.

По данным издания "Главком", в аварии погиб ведущий праздников и организатор мероприятий в Днепре Александр Усачев. Ему было 30 лет. Ребенок, пострадавший в аварии, – его дочь.

https://www.facebook.com/max.syomin/posts/2758166204270268

Теги: ДТП, смерть, полиция, авария, похищение, обыск, Днепр, расследование, пострадавшие, Нацполиция, ребенок
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