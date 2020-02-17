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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Днепре двое злоумышленников похитили человека и, сбегая от полиции, сбили трех пешеходов

Полиция в Днепре начала преследовать автомобиль Audi после того, как пассажир авто позвал на помощь. Водитель не останавливался ни на предупреждающие сигналы полиции, ни на красный сигнал светофора. После 10 минут погони он сбил трех человек, одного из них насмерть.

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Инцидент произошел 16 февраля
Инцидент произошел 16 февраля
Фото: dp.informator.ua

В Днепре 16 февраля водитель автомобиля, который преследовала полиция, сбил трех человек, одного из них насмерть. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области на своей странице в Facebook.

"Пассажир автомобиля Audi, увидев патрульных, открыл заднюю дверь во время движения авто и закричал: "Помогите!". Это заметил [патрульный] экипаж и не мог не отреагировать, подав водителю автомобиля сигнал об остановке. Впрочем, тот резко ускорил движение, несмотря на спецсигналы и команды полицейских. Информация сразу была передана в радиоэфир другим экипажам полиции", – говорится в сообщении.

10 минут водитель Audi пытался сбежать от стражей порядка, двигался на большой скорости, проезжая на запрещающий сигнал светофоров, игнорировал требования об остановке.

На перекрестке проспекта Слободского и улицы Воронежской водитель не справился с управлением и сбил трех пешеходов. Два человека – мужчина и ребенок – получили тяжелые травмы, еще один человек, отец ребенка, погиб на месте.

"В это время из Audi выскочило три человека. Двое бросились наутек, а другой побежал к патрульным с просьбой о помощи. По его словам, неизвестные силой отстранили его от управления автомобилем Audi и везли в неизвестном направлении", – отметили в полиции.

Экипажи и сотрудники полка полиции особого назначения догнали злоумышленников. Во время досмотра у них обнаружили боевое оружие. 

Мужчина, который бежал от полиции за рулем Audi, находится в розыске полицией Крыма по подозрению в вымогательстве.

"Предварительно, мужчинам грозит ответственность по статьям Уголовного кодекса Украины "нарушение правил безопасности дорожного движения", "незаконное обращение с оружием", "незаконное лишение свободы" и "незаконное завладение транспортным средством".

https://www.facebook.com/dnipropolice/posts/2294618960830706

Теги: ДТП, полиция, розыск, похищение, Днепр, автомобиль, скорость
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