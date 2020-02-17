В Днепре двое злоумышленников похитили человека и, сбегая от полиции, сбили трех пешеходов

В Днепре 16 февраля водитель автомобиля, который преследовала полиция, сбил трех человек, одного из них насмерть. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области на своей странице в Facebook.
"Пассажир автомобиля Audi, увидев патрульных, открыл заднюю дверь во время движения авто и закричал: "Помогите!". Это заметил [патрульный] экипаж и не мог не отреагировать, подав водителю автомобиля сигнал об остановке. Впрочем, тот резко ускорил движение, несмотря на спецсигналы и команды полицейских. Информация сразу была передана в радиоэфир другим экипажам полиции", – говорится в сообщении.
10 минут водитель Audi пытался сбежать от стражей порядка, двигался на большой скорости, проезжая на запрещающий сигнал светофоров, игнорировал требования об остановке.
На перекрестке проспекта Слободского и улицы Воронежской водитель не справился с управлением и сбил трех пешеходов. Два человека – мужчина и ребенок – получили тяжелые травмы, еще один человек, отец ребенка, погиб на месте.
"В это время из Audi выскочило три человека. Двое бросились наутек, а другой побежал к патрульным с просьбой о помощи. По его словам, неизвестные силой отстранили его от управления автомобилем Audi и везли в неизвестном направлении", – отметили в полиции.
Экипажи и сотрудники полка полиции особого назначения догнали злоумышленников. Во время досмотра у них обнаружили боевое оружие.
Мужчина, который бежал от полиции за рулем Audi, находится в розыске полицией Крыма по подозрению в вымогательстве.
"Предварительно, мужчинам грозит ответственность по статьям Уголовного кодекса Украины "нарушение правил безопасности дорожного движения", "незаконное обращение с оружием", "незаконное лишение свободы" и "незаконное завладение транспортным средством".