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ПРОИСШЕСТВИЯ

Во Львовской области из озера достали автомобиль с четырьмя погибшими

По предварительным данным полиции, в Яворовском районе Львовской области водитель автомобиля Audi не справился с управлением, в результате чего машина упала в озеро.

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Водитель и три пассажира автомобиля погибли на месте
Водитель и три пассажира автомобиля погибли на месте
Фото: Поліція Львівської області / Facebook

16 февраля в селе Коты Яворовского района Львовской области спасатели достали из озера легковой автомобиль Audi с четырьмя погибшими, информирует пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, 20-летний водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина упала в озеро и перевернулась на крышу, сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.

"Водитель и трое пассажиров автомобиля, все жители Яворовского района в возрасте 19–24 лет, погибли на месте происшествия", – сказано в релизе.

https://www.facebook.com/MVS.LVIV/posts/4021871424519899

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Теги: ДТП, Львовская область, спасатели, погибшие, автомобиль
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