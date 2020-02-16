Во Львовской области из озера достали автомобиль с четырьмя погибшими

По предварительным данным полиции, в Яворовском районе Львовской области водитель автомобиля Audi не справился с управлением, в результате чего машина упала в озеро.

Водитель и три пассажира автомобиля погибли на месте Фото: Поліція Львівської області / Facebook

16 февраля в селе Коты Яворовского района Львовской области спасатели достали из озера легковой автомобиль Audi с четырьмя погибшими, информирует пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, 20-летний водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина упала в озеро и перевернулась на крышу, сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.

"Водитель и трое пассажиров автомобиля, все жители Яворовского района в возрасте 19–24 лет, погибли на месте происшествия", – сказано в релизе.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.