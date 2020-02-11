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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Херсонской области автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, погибло три человека

По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля Daewoo Sens на закруглении дороги не справился с управлением и столкнулся с пассажирским автобусом, сообщили в полиции Херсонской области.

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Авария произошла 11 февраля
Авария произошла 11 февраля
Фото: hr.npu.gov.ua

11 февраля вблизи населенного пункта Надднепрянское Херсонской области автомобиль Daewoo Sens столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом проинформировала пресс-служба полиции области.

"Предварительно установлено, что 43-летний водитель автомобиля Daewoo Sens на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, в результате не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным такси. В это время водитель пассажирского транспортного средства перевозил восемь человек. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки и двое его пассажиров (женщина и мужчина) от полученных телесных повреждений погибли на месте", – рассказали в пресс-службе.

Фото: hr.npu.gov.ua
Фото: hr.npu.gov.ua

Еще одна пассажирка Daewoo Sens с телесными повреждениями доставлена в областную больницу.

В ведомстве подчеркнули, что водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.

Предварительная правовая квалификация события – ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Теги: транспорт, Украина, ДТП, автомобили, полиция, Херсонская область, столкновения, автобус, дороги, маршрутка, скорость, столкновение, пассажиры
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