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В Одесской области перевернулся рейсовый автобус

Водитель рейсового автобуса сообщением Одесса – Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19 пассажирами перевернулся, двух из них госпитализировали, рассказали в полиции Одесской области.

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Авария произошла утром 6 февраля
Авария произошла утром 6 февраля
Фото: od.npu.gov.ua

6 февраля около 5.00 на трассе Одесса – Киев, в районе села Болгарка Раздельнянского района Одесской области перевернулся рейсовый автобус. Об этом проинформировала полиция области.

"Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса сообщением Одесса – Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19 пассажирами перевернулся", – рассказали в пресс-службе.

В результате аварии два человека – 37-летняя женщина и 9-летний ребенок – получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских были госпитализированы.

Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua

В ГСЧС предупреждали, что 6 февраля в Украине ожидается осложнение погодных условийна дорогах – снежные заносы и гололедица.

Теги: ДТП, полиция, авария, автобус, Одесская область, полицейский, ребенок, пассажиры
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