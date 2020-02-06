В Одесской области перевернулся рейсовый автобус

Водитель рейсового автобуса сообщением Одесса – Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19 пассажирами перевернулся, двух из них госпитализировали, рассказали в полиции Одесской области.

6 февраля около 5.00 на трассе Одесса – Киев, в районе села Болгарка Раздельнянского района Одесской области перевернулся рейсовый автобус. Об этом проинформировала полиция области.

"Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса сообщением Одесса – Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19 пассажирами перевернулся", – рассказали в пресс-службе.

В результате аварии два человека – 37-летняя женщина и 9-летний ребенок – получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских были госпитализированы.

Фото: od.npu.gov.ua

В ГСЧС предупреждали, что 6 февраля в Украине ожидается осложнение погодных условий, на дорогах – снежные заносы и гололедица.