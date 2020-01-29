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29 января, 2020
 
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Победитель шоу "Голос країни" Ганзера попал в ДТП

За рулем автомобиля, в котором находился победитель первого сезона вокального проекта "Голос країни" на "1+1" Иван Ганзера, была его жена.

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Ганзера: Главное, что все живы и здоровы
Ганзера: Главное, что все живы и здоровы
Фото: Особливе з Соломією / Telegram

Победитель первого сезона шоу "Голос країни" на "1+1" Иван Ганзера попал в аварию. Об этом сообщил 28 января Telegram-канал телеведущей Соломии Витвицкой "Особливе з Соломією".

За рулем находилась жена певца Ольга. Вместе они ехали на концерт в Полтаву. 

"Как объясняет Иван, на дороге их подрезало другое авто, в котором были иностранцы арабской внешности. Ни на русском, ни на украинском они не разговаривали и вели себя достаточно агрессивно. Их машина была зарегистрирована в Макеевке, страховки не имели. Полицию ждали полтора часа, но никто так и не приехал. Поэтому на собственный же концерт не попали, решили самостоятельно ремонтировать авто. "Главное, что все живы и здоровы", – подытожил Иван", – говорится в посте.

Иван Ганзера победил в шоу "Голос країни" в 2011 году. Он был участником команды певицы Дианы Арбениной. У певца проблемы со зрением вследствие родовой травмы.

Теги: ДТП, шоу, Голос страны, Иван Ганзера
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