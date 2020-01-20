"Голос країни". Даниэль Салем стал подопечным Тины Кароль

Украинский телеведущий и актер Даниэль Салем на слепых прослушиваниях шоу "Голос країни" на "1+1" исполнил песню "07" Владимира Высоцкого.

Салем: Жизнь не бесконечна. Если ты будешь просиживать, она пролетит, как кино. Я выбрал быть в кино Фото: daniel_jihad_salem / Instagram

Украинский телеведущий и актер Даниэль Салем стал участником 10-го сезона шоу "Голос країни" на "1+1". Видео его выступления на слепых прослушиваниях разместили на YouTube-канале проекта.

Он исполнил песню "07" советского актера и поэта Владимира Высоцкого.

ВИДЕО

Видео: Голос країни / YouTube

"С детства я мечтал стать рок-звездой", – признался Салем.

Он рассказал, что три года назад у него обнаружили опухоль щитовидной железы.

"Это такой звонок, что жизнь не бесконечна. Если ты будешь просиживать, она пролетит, как кино. Я выбрал быть в кино", – сказал он.

Свое выступление Салем посвятил дочери Луне.

К участнику развернулись Тина Кароль и Настя Каменских с Потапом. Он выбрал Тину Кароль.

Даниэль Салем принимал участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".