"Голос країни". Даниэль Салем стал подопечным Тины Кароль

Украинский телеведущий и актер Даниэль Салем стал участником 10-го сезона шоу "Голос країни" на "1+1". Видео его выступления на слепых прослушиваниях разместили на YouTube-канале проекта.
Он исполнил песню "07" советского актера и поэта Владимира Высоцкого.
"С детства я мечтал стать рок-звездой", – признался Салем.
Он рассказал, что три года назад у него обнаружили опухоль щитовидной железы.
"Это такой звонок, что жизнь не бесконечна. Если ты будешь просиживать, она пролетит, как кино. Я выбрал быть в кино", – сказал он.
Свое выступление Салем посвятил дочери Луне.
К участнику развернулись Тина Кароль и Настя Каменских с Потапом. Он выбрал Тину Кароль.
Даниэль Салем принимал участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".