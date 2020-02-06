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ПРОИСШЕСТВИЯ

Во Львовской области автомобиль сбил четырех пешеходов, один из них погиб

В результате аварии 57-летняя женщина погибла на месте, ее семилетнего внука, 33-летнего сына и 58-летнего мужа госпитализировали, рассказали в полиции Львовской области.

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Правоохранители задержали водителя Opel Omega
Правоохранители задержали водителя Opel Omega
Фото: lv.npu.gov.ua

5 февраля в 21.20 на автодороге Дрогобыч – Самбор в селе Лишня Дрогобычского района водитель автомобиля сбил четырех пешеходов. Об этом 6 февраля проинформировала пресс-служба полиции Львовской области.

По версии правоохранителей, 25-летний водитель автомобиля Opel Omega не справился с управлением, выехав на обочину, и сбил четырех пешеходов.

В результате аварии 57-летняя местная жительница погибла на месте происшествия. Ее семилетний внук, 33-летний сын и 58-летний муж были госпитализированы.

Водителя Opel Omega задержали.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Теги: транспорт, Украина, ДТП, автомобили, полиция, авария, Львовская область, правоохранители, уголовное производство, автомобиль, Opel
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