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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Днепропетровской области водитель школьного автобуса умер за рулем

По предварительным данным, в автобусе, помимо водителя, было еще 23 человека, никто не пострадал.

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Школьный автобус с детьми врезался в забор в Днепропетровской области
Школьный автобус с детьми врезался в забор в Днепропетровской области
Фото: sobitie.com.ua

В городе Каменское (Днепропетровская область) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который вез школьников в бассейн. Водитель автобуса умер за рулем. Об этом 3 февраля пишет местное издание "Событие".

Как сообщает издание, автобус с детьми пересек трамвайные пути, скатился с проезжей части и врезался в забор строящегося супермаркета на перекрестке проспектов Аношкина и Шевченко, повалив фонарный столб. По предварительной информации, у водителя случился инсульт. Мужчине было 68 лет.

Фото: sobitie.com.ua
Фото: sobitie.com.ua

Когда автобус начал поворачивать в сторону супермаркета, из его передних дверей выпрыгнул человек. Им оказалась учительница физкультуры, которая впоследствии рассказала изданию, что пыталась позвать кого-то на помощь.

Фото: sobitie.com.ua
Фото: sobitie.com.ua

В автобусе находилось 23 пассажира. В основном это учащиеся младшей и средней школы. Все они живы.

Теги: ДТП, авария, Днепропетровская область, дети, Каменское
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