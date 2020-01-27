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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Закарпатье поезд протаранил грузовик, есть погибшие

В результате столкновения поезда с грузовым автомобилем погибли водитель и пассажир грузовика, еще одного пассажира госпитализировали, рассказали в полиции Закарпатской области.

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По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство
По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство
Фото: zk.npu.gov.ua

27 января на железнодорожном переезде при въезде в город Тячев Закарпатской области поезд столкнулся с грузовиком. Об этом проинформировала полиция области.

"В 12.15, двигаясь по улице Полевой, водитель грузовика ЗИЛ столкнулся с поездом, который ехал из села Буштыно в Тячев. На нерегулируемом железнодорожном переезде водитель грузовика, 57-летний житель села Добрянское, не остановился на запрещающий сигнал светозвуковой сигнализации", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП водитель и 45-летний пассажир грузовика погибли на месте, еще одного пассажира, 25 летнего мужчину, госпитализировали.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice/posts/1058094974566845

Теги: Украина, ДТП, Закарпатье, столкновения, правоохранители, уголовное производство, грузовик, поезд, столкновение
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