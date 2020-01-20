Во Львове водитель BMW без прав въехал в остановку транспорта и травмировал женщину – полиция

В момент ДТП во Львове на остановке общественного транспорта находилось около десяти человек, проинформировали в полиции. Пострадала одна женщина.

Во Львове водитель BMW, лишенный прав управлять транспортными средствами, въехал в остановку общественного транспорта, в ДТП пострадала женщина, сообщила 19 января пресс-служба полиции Львовской области.

"Водитель автомобиля BMW, 37-летний львовянин, не справился с управлением, въехал в остановку общественного транспорта и совершил при этом наезд на пешехода – 24-летнюю жительницу Львова. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу", – сказано в сообщении.

В момент ДТП на остановке находилось еще около 10 человек, кроме женщины, никто не пострадал.

"Также установлено, что водителя BMW в феврале прошлого года суд лишил права управлять транспортными средствами. С тех пор полицейские четыре раза составляли на этого человека протоколы об административных правонарушениях, а именно – за управление транспортными средствами без соответствующих документов и будучи лишенным такого права", – добавили в полиции.

Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события.