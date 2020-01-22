Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве водитель Renault‎ въехал в остановку, один погибший, двое травмированных

Около 7.00 в Днепровском районе Киева произошло ДТП со смертельным исходом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Инцидент произошел на бульваре Перова
Инцидент произошел на бульваре Перова
Фото: Поліція Києва / Facebook

Сегодня утром в Днепровском районе Киева водитель автомобиля Renault‎ не справился с управлением, столкнулся с троллейбусом и въехал в остановку общественного транспорта. Водитель авто погиб на месте, еще двое пострадавших госпитализированы, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел около 7.00 на бульваре Перова.

"На месте происшествия сотрудники полиции установили, что водитель Renault‎ наехал на бордюр, после чего не справился с управлением и врезался в троллейбус. После столкновения легковушку отбросило на тротуар к остановке общественного транспорта. В результате ДТП погиб водитель Renault‎. Его пассажир и человек, который стоял на остановке, получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/2699057656816655

Теги: Киев, ДТП, полиция, столкновения, правоохранители, троллейбус, пострадавшие, уголовное производство, погибшие, автомобиль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Объявлены результаты жеребьевки полуфиналистов Национального отбора на "Евровидение 2020"
Объявлены результаты жеребьевки полуфиналистов Национального отбора на "Евровидение 2020"
  Порядинский в нацотборе на "Евровидение" представит песню Savior. Видео
  Порядинский в нацотборе на "Евровидение" представит песню Savior. Видео
Собчак строит дом с двумя детскими за 40 млн руб. СМИ
Собчак строит дом с двумя детскими за 40 млн руб. – СМИ
Тина Кароль позировала без бюстгальтера
Тина Кароль позировала без бюстгальтера
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS