В Киеве водитель Renault‎ въехал в остановку, один погибший, двое травмированных

Около 7.00 в Днепровском районе Киева произошло ДТП со смертельным исходом.

Сегодня утром в Днепровском районе Киева водитель автомобиля Renault‎ не справился с управлением, столкнулся с троллейбусом и въехал в остановку общественного транспорта. Водитель авто погиб на месте, еще двое пострадавших госпитализированы, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел около 7.00 на бульваре Перова.

"На месте происшествия сотрудники полиции установили, что водитель Renault‎ наехал на бордюр, после чего не справился с управлением и врезался в троллейбус. После столкновения легковушку отбросило на тротуар к остановке общественного транспорта. В результате ДТП погиб водитель Renault‎. Его пассажир и человек, который стоял на остановке, получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.