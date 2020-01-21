Подозреваемого в осквернении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге задержали – СМИ

По данным 0564.ua, в установлении личности и задержании мужчины, облившего краской памятник возле синагоги в Кривом Роге, приняли участие сотрудники СБУ и Нацполиции.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией установили личность мужчины, который подозревается в осквернении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге Днепропетровской области, и задержали его. Об этом 21 января сообщил со ссылкой на собственные источники портал 0564.ua.

Задержанный – местный житель 1983 года рождения.

"Українські новини" пишут, что правоохранители готовят пресс-конференцию в связи с задержанием.

18 января в Кривом Роге мужчина зарисовал красной краской текст на памятнике жертвам Холокоста, который находится возле городской синагоги. В полиции заявили, что в совершении акта вандализма подозревается ранее судимый гражданин, при этом сообщалось, что ему 31 год.