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"Пригласил на собеседование". Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании в Днепропетровской области

Задержанному в Днепропетровской области мужчине объявили о подозрении по статьям об изнасиловании, похищении и покушении на убийство, проинформировали в полиции.

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Мужчина сутки удерживал пострадавшую в квартире
Мужчина сутки удерживал пострадавшую в квартире
Фото: dp.npu.gov.ua

Мужчина в Днепропетровской области заманил 22-летнюю женщину в съемную квартиру под предлогом трудоустройства и изнасиловал ее, сообщила 20 января пресс-служба областной полиции.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что жительница города Покров разместила объявление в интернете о поиске работы. Неизвестный мужчина позвонил ей и предложил работу по уходу за ребенком, после чего пригласил на собеседование в город Никополь.

"14 января девушка приехала на собеседование и пришла по указанному адресу. Оказавшись в квартире, мужчина закрыл дверь, связал девушке руки и заклеил рот. Полицейские установили, что злоумышленник изнасиловал жертву и удерживал девушку силой в квартире до следующего дня", – сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, 15 января он вывел женщину из квартиры, провел к гаражам и пытался задушить. Ему помешал случайный прохожий, который выгуливал собаку.

Подозреваемого задержали. "Правоохранители установили, что ранее мужчина уже был осужден за изнасилование и тяжкие преступления. Последние несколько месяцев жил в Никополе", – добавили в полиции.

16 января задержанному объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч. 2 ст. 152 (изнасилование ) и ч.1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, полиция, изнасилование, Днепропетровская область, Никополь
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