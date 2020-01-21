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Полиция в Киеве изъяла фишек на 300 млн грн в подпольном покерном клубе

В подпольном клубе в Киеве на момент появления полицейских находилось около 20 игроков, правоохранители изъяли фишки и 30 столов для игры в покер.

Полиция изъяла почти 41 тыс. игровых фишек
Полиция изъяла почти 41 тыс. игровых фишек
Фото: npu.gov.ua

Полицейские в Киеве разоблачили подпольный покерный клуб, сообщила 20 января пресс-служба столичной полиции.

19 января на момент появления полицейских в зале находилось около двух десятков игроков.

"По результатам проведенных мероприятий правоохранители изъяли 30 столов для игры в покер, почти 41 тыс. игровых фишек на сумму около 300 млн грн и другое оборудование, которое использовали для функционирования подпольного заведения", – сказано в сообщении.

В Украине по состоянию на 20 декабря 2019 года была прекращена деятельность 5300 незаконных игорных заведений, однако мобильные группы полиции ведут постоянный мониторинг.

Теги: Киев, Украина, полиция, игорный бизнес, казино, правоохранители, полицейский
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