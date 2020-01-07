В Киеве на месте незаконных казино обустраивают "VIP-караоке" и залы для онлайн-игр – соцсети

В "VIP-караоке", которые открывают вместо незаконных игорных заведений, разрешают приходить только совершеннолетним, сообщает "Хмарочос".

В Украине на месте ранее закрытых незаконных точек игорного бизнеса открывают караоке и онлайн-казино Simple Games. Об этом 5 января сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

Портал опубликовал фото новых вывесок на местах, где ранее были незаконные игорные заведения.

Пользователь Аллан Левитов пишет в Facebook, что ранее на месте этих заведений были "Космолоты".

"Ура, "Космолоты" закрыты! На их месте будут "караоке". Потом закроют "караоке" – и на каждом углу откроются "планетарии" (с блек-джеком и прочим)!" – отметил он.

Издание "Хмарочос" пишет, что в эти "VIP-караоке" разрешают приходить только совершеннолетним.

В августе 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, могут составить от 5 до 9 млрд грн в год.

19 декабря Рада провалила голосование за законопроект №2285-д об игорном бизнесе. Парламентарии решили направить законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

20 декабря Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. В связи с этим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16.00 20 декабря 2019 года.

Зеленский связал распоряжение Кабмина с провалом голосования в парламенте. "Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы", – подчеркнул президент 20 декабря.

Всего в стране закрыли 5,3 тыс. таких заведений, конфисковали около 4,5 тыс. единиц оборудования примерно на 51 млн грн и открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом.

Советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко 25 декабря заявлял, что в Украине закрыли все игорные заведения.

3 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что в стране прекращена работа 15 игорных заведений, которые пытались возобновить работу после закрытия.