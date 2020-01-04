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В Украине прекращена работа 15 игорных заведений, которые пытались возобновить работу после закрытия – Гончарук

Правительство намерено побороть "черные" и "серые" рынки, которые вредят экономике Украины, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Гончарук: Наше правительство имеет четкую цель побороть нелегальные "черные" и "серые" рынки, которые вредят экономике Украины
Гончарук: Наше правительство имеет четкую цель – побороть нелегальные "черные" и "серые" рынки, которые вредят экономике Украины
Фото: kmu.gov.ua

С 27 декабря по 3 января в Украине закрыли 15 нелегальных игорных заведений. Об этом в Telegram написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Наше правительство имеет четкую цель – побороть нелегальные "черные" и "серые" рынки, которые вредят экономике Украины. Это крайне необходимо для ее роста и развития. По сообщениям на правительственную горячую линию с 27 декабря правоохранители пресекли деятельность 15 нелегальных игорных заведений, которые попытались возобновить свою работу", – сообщил глава правительства.

В августе 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, могут составить от 5 до 9 млрд грн в год.

19 декабря Рада провалила голосование за законопроект №2285-д об игорном бизнесе. Парламентарии решили направить законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

20 декабря Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. В связи с этим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16.00 20 декабря 2019 года.

Зеленский связал распоряжение Кабмина с провалом голосования в парламенте. "Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы", – подчеркнул президент.

Всего в стране закрыли 5,3 тыс. таких заведений, конфисковали около 4,5 тыс. единиц оборудования примерно на 51 млн грн и открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом. 

Советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко 25 декабря заявлял, что в Украине закрыли все игорные заведения.

Теги: Кабинет Министров, игорный бизнес, Алексей Гончарук
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