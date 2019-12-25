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В Украине не осталось работающих игорных заведений – советник министра внутренних дел

Правоохранители прекратили деятельность 5,3 тыс. игорных заведений и конфисковали около 4,5 тыс. единиц оборудования примерно на 51 млн грн, сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

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Правоохранители открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом
Правоохранители открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом
Фото: npu.gov.ua

В Украине закрыли все игорные заведения. Об этом 25 декабря  в эфире "Громадського радіо" сообщил председатель общественного совета при МВД Украины, советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

Он рассказал, что всего в стране закрыли 5,3 тыс. таких заведений, конфисковали около 4,5 тыс. единиц оборудования примерно на 51 млн грн и открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом.

"Их уже нет. Все заведения закрыты. А если окажется, что где-то такое заведение работает, я просил бы сообщать в полицию, чтобы оно перестало работать в тот же момент", – сказал Мартыненко.

На вопрос, почему только сейчас активизировалась борьба с игорными заведениями, Мартыненко сказал: "До последнего времени в Украине действовало постановление правительства, которое позволяло заниматься лотерейной деятельностью – продавали лотереи, электронные в том числе".

"После тех установок, которые поступили от президента, правительство отменило это постановление, и теперь нет никаких легальных оснований, чтобы заниматься такой деятельностью. Кроме того, существует тонкая грань между игорными заведениями и учреждениями, распространяющими лотереи, в том числе электронные. Сейчас в связи с тем, что у нас был провален закон о легализации игорного бизнеса, правила не были установлены. Соответственно, президент поручил правительству разобраться с ситуацией, которая есть на рынке игорных заведений. Правительство отменило постановление, и соответственно, правоохранители начали выполнять решение правительства – учреждения начали закрываться", – добавил он.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд грн в год.

19 декабря Рада провалила голосование за законопроект №2285-д об игорном бизнесе. Парламентарии решили направить законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

20 декабря Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. В связи с этим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16.00 20 декабря 2019 года.

Зеленский связал распоряжение Кабмина с провалом голосования в парламенте. "Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы", – подчеркнул президент.

Теги: МВД, Украина, полиция, бизнес, правительство, игорный бизнес, азартные игры, правоохранители
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