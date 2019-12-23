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Нацполиция будет жестко реагировать на попытки возобновить работу игорных заведений – МВД

Мобильные группы правоохранителей продолжат работать по всей территории Украины, чтобы мониторить соблюдение запрета на работу игорных заведений.

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Правоохранители открыли 250 уголовных производств в связи с игорным бизнесом
Правоохранители открыли 250 уголовных производств в связи с игорным бизнесом
Фото: mvs.gov.uа

В Министерстве внутренних дел 23 декабря заявили, что Нацполиция будет жестко реагировать на попытки возобновить работу игорных заведений.

В Украине было создано 715 мобильных групп, которые мониторят соблюдение запрета на работу игорных заведений и проводят превентивные мероприятия по обнаружению незаконного бизнеса.

В МВД отметили, что группы продолжают работать, а все вновь открытые игорные заведения будут закрываться.

"Призываем ловкачей и лиц, которые намерены сдавать в аренду помещения под подпольные игорные заведения, не нарушать нормы действующего законодательства", – добавили в министерстве.

Представители органов местного самоуправления в сотрудничестве с правоохранителями проводят демонтаж внешней рекламы игорных заведений.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд грн в год.

19 декабря Рада провалила голосование за законопроект №2285-д об игорном бизнесе. Парламентарии решили направить законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

20 декабря Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. В связи с этим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16.00 20 декабря 2019 года.

Зеленский связал распоряжение Кабмина с провалом голосования в парламенте. "Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы", – подчеркнул президент.

Нацполиция Украины открыла 250 уголовных производств в связи с незаконным занятием игорным бизнесом.

Всего в стране прекращена деятельность 5300 игорных заведений, однако мобильные группы полиции ведут постоянный мониторинг.

Теги: МВД, полиция, самоуправление, лотерея, игорный бизнес, азартные игры, казино, правоохранители, Нацполиция, сотрудничество
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