Клуб читателей
ГОРДОН
 
Анна Маляр
Анна Маляр

Украинский юрист, эксперт-криминолог.


все материалы автора

Пока на месте "Космолотов" и "Лотомаркетов" не появятся магазинчики и кафе, я буду понимать, что это банальный передел рынка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Желание прибрать к рукам игорный бизнес в Украине есть у многих влиятельных людей. Вчера между ними была битва в Верховной Раде, но для обычного зрителя это выглядело как мировоззренческая, а не финансовая дискуссия.

Сегодня имеем интересный шаг от правительства и Нацполиции: собираются закрыть десятки тысяч "Космолотов" и "Лотомаркетов" – питомников не только нелегального игорного бизнеса, но и наркоторговли.

Вообще-то все эти помещения брались в аренду как раз с целью занять их перед легализацией игорного бизнеса. Но пришла к власти новая команда, появились новые игроки, которым это тоже стало интересно.

Для меня показателем искренности желания закрыть эти рассадники преступности будет не просто их закрытие, а смена арендаторов. Когда на месте этих "Лотомаркетов" и "Космолотов" будут магазинчики, кафе и тому подобное. А пока на них будут вывески и огни, которые портят все города Украины, я буду понимать, что это банальный передел рынка.

И еще просто интересно: а что полиции и правительству мешало их закрыть год или два назад? Даже не так... Что мешало не дать им открыться вообще?

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, игорный бизнес, Анна Маляр, Нацполиция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правоохранители должны прекратить деятельность залов игровых автоматов до конца 2019 года
ПОЛИТИКА
Кабмин Украины запретил игорный бизнес под видом лотерей
Вчера 12.48
Гетманцев: Коррупцией и ложью были пронизаны не только власть, но и наше общество
ДЕНЬГИ, ПОЛИТИКА
Гетманцев: Дробить бизнес с миллиардными оборотами на ФЛП, уклоняясь от налогов, – это и есть "епоха брехні", с которой пора кончать G
13 декабря, 2019 20.02
Гончарук: Мы планируем концентрироваться на контроле уплаты налогов крупными компаниями
ПОЛИТИКА
Гончарук: Неправда, что кто-то пытается малых бизнесменов прижимать. Другое дело, что ФЛП прикрывается большой бизнес
8 декабря, 2019 16.43
На фото, опубликованных агентством, есть логотипы российских компаний
ПОЛИТИКА
В Киеве на конференцию о легализации игорного бизнеса приехали представители российских компаний – СМИ
18 декабря, 2019 15.34
Пока на месте "Космолотов" и "Лотомаркетов" не появятся магазинчики и кафе, я буду понимать, что это банальный передел рынка / ГОРДОН
Ирина Сысоенко, ПОЛИТИКА
Сысоенко: Не вижу реального механизма получения в бюджет средств от игорного бизнеса. Если эти деньги останутся виртуальными, их не получит медицина
17 декабря, 2019 18.15
Государство должно предусмотреть рычаги контроля над игорным рынком, подчеркнул Ложенко
Новости бизнеса
Разработчики законопроекта о легализации игорного бизнеса попали в ловушку – президент МСЛ
16 декабря, 2019 18.52
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Что изменит ликвидация "площадок Яценко" для украинцев?
Что изменит ликвидация "площадок Яценко" для украинцев? G
Александра НЕЖЕЛЬСКАЯ
Глава "Киевоблгаза" Дронов: С деньгами могут все, без них единицы
Глава "Киевоблгаза" Дронов: С деньгами могут все, без них – единицы Актуально
Рыбчинский: Сейчас я горжусь, что рожден и воспитан гениальным отцом, а в молодые годы папина известность была порой невыносима
Рыбчинский: Сейчас я горжусь, что рожден и воспитан гениальным отцом, а в молодые годы папина известность была порой невыносима G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS