Игорный бизнес в Украине "крышуют" те, кто должен ему препятствовать – Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что правоохранительные органы, которые должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас "крышуют" его, и пообещал, что "роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной".

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 20 декабря 2019 года провел рабочее совещание в режиме видеоконференции с руководителями региональных прокуратур о деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия игорному бизнесу. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Во время совещания Рябошапка заявил, что правоохранительные органы, которые должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас "крышуют" его.

"Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать игорному бизнесу, его возглавляют. Это недопустимо, и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", – подчеркнул он.

В пресс-службе ГПУ сообщили, что в ночь на 20 декабря под процессуальным руководством органов прокуратуры разоблачили и ликвидировали подпольные игорные заведения в Волынской, Запорожской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.

"Правоохранители изъяли игровые приборы (рулетки, игровые фишки, карты, игровые аппараты), видеорегистраторы, системные компьютерные блоки с интегрированным программным обеспечением, черновую документацию, серверы, чеки, денежные средства", – сказано в сообщении.

По каждому эпизоду нарушение закона о запрете игорного бизнеса начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд грн в год.

19 декабря Рада провалила голосование за законопроект №2285-д об игорном бизнесе. Парламентарии решили направить законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

20 декабря Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. В связи с этим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16.00 20 декабря 2019 года.

Зеленский связал распоряжение Кабмина с провалом голосования в парламенте. "Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы", – подчеркнул президент.

Нацполиция Украины открыла 250 уголовных производств в связи с незаконным занятием игорным бизнесом.

Всего в стране прекращена деятельность 5300 игорных заведений, однако мобильные группы полиции ведут постоянный мониторинг.