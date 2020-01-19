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В Киеве удерживали 11 детей в незаконном детском саду – полиция

По факту функционирования в Киеве детского сада без соответствующих документов полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили, что пребывание детей в незаконном детском саду составляет для них опасность
Полицейские установили, что пребывание детей в незаконном детском саду составляет для них опасность
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Столичные правоохранители проводят проверку по факту незаконного удержания 11 детей, сообщила 17 января пресс-служба полиции Киева.

"Дети находились в так называемом "детском саду", не имеющем разрешительных документов и не соответствующем санитарно-гигиеническим требованиям", – сказано в сообщении.

В полицию поступило анонимное сообщение о том, что в частном доме на улице Достоевского незаконно функционирует детский сад, где содержатся более 10 детей. "На месте происшествия полицейские обнаружили 11 малолетних, которые находились на улице. Мужчина, который находился рядом, при появлении правоохранителей сразу завел детей в дом и от общения отказался", – продолжили в полиции.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, сотрудники полиции провели неотложный обыск. В доме, кроме мужчины, обнаружили двух женщин, которые не имели никакого отношения к детям.

"Внутри мы установили, что пребывание детей в этом помещении составляет для них опасность – несоблюдение санитарно-гигиенических требований, отсутствие соответствующей пожарной безопасности, несоответствие норм питания. Малолетних детей передали родителям, которых мы вызвали на место для выяснения обстоятельств. В дальнейшем сотрудники сектора ювенальной превенции проверят указанные семьи с целью установить причины, которые толкают родителей оставлять своих детей в неподходящих для этого условиях", – продолжил Ищенко.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Теги: Киев, Украина, полиция, дети, уголовное производство, детский сад
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