Школьнику-"минеру" центрального вокзала в Киеве суд вынес предупреждение

Печерский райсуд Киева принял решение применить принудительные меры к школьнику, который сообщил ложную информацию о минировании, так как он не достиг 16 лет.

Ученику 10-го класса, который "минировал" центральный вокзал в Киеве, Печерский райсуд вынес предупреждение. Об этом говорится в постановлении суда от 13 января, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, 27 декабря около 12.30 подросток, находясь в школе, попросил у одноклассника телефон, с которого позвонил на спецлинию полиции и сообщил о минировании центрального вокзала.

Поскольку он не уточнил, о каком именно вокзале идет речь, оперативники приехали на Центральный железнодорожный вокзал и Центральный автовокзал. В результате поисков взрывчатка найдена не была.

Действия подростка квалифицировали по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва) Уголовного кодекса Украины, но так как он не достиг 16 лет, то не может нести ответственность за содеянное. В своем поступке школьник раскаялся.