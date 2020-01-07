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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Черкасской области мужчина сообщил о минировании нескольких объектов в рождественский вечер, его задержали

Мужчине, задержанному в Черкасской области, грозит срок до шести лет лишения свободы из-за ложных сообщений о минировании.

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Задержанный не смог объяснить, зачем сообщал о минировани объектов
Задержанный не смог объяснить, зачем сообщал о минировани объектов
Фото: ch.npu.gov.ua

Полицейские в Черкасской области задержали мужчину, который в рождественский вечер заявил о минировании нескольких объектов в Монастырищенском районе, сообщила 6 января пресс-служба областной полиции.

"При обследовании объектов взрывоопасные предметы обнаружены не были. Вместе с тем оперативные работники во время проведения розыскных мероприятий установили и задержали мужчину, который предоставил ложное сообщение о заминировании. Во время разговора с работниками полиции мужчина признался в содеянном, но зачем передал ложное сообщение о минировании, не объяснил", – сказано в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Теги: Украина, Рождество, полиция, минирование, Черкасская область, правоохранители, полицейский, уголовное производство
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