Житель Киева организовал рассылку сообщений о псевдоминировании в РФ – "Русская служба ВВС"

Письма о минировании зданий в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах приходили от клиента рухнувшей биржи криптовалют Wex, который потерял 120 биткоинов, сообщила "Русская служба ВВС". По данным журналистов, он живет в Киеве.

В письмах о лжеминировании говорилось, что они будут приходить до тех пор, пока не будет уплачен долг в 120 биткоинов, сообщает "Русская служба ВВС" Фото: pixabay.com

Житель Киева по имени Сергей, возможно, с конца ноября рассылал ложные сообщения о минировании в российских городах. Об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщила "Русская служба ВВС" 31 декабря.

По данным журналистов, этот мужчина является клиентом рухнувшей биржи криптовалют Wex, который потерял 120 биткоинов (около 20 млн грн). Информацию о наличии такого клиента подтвердил каналу собеседник, знакомый с администрацией биржи.

В первом письме о лжеминировании, которое пришло в суды Санкт-Петербурга 28 ноября, говорилось, что такие сообщения будут присылать до тех пор, пока "Константин Малофеев не вернет долг в 120 биткоинов, украденных с биржи Wex", говорится в материале.

Как отмечает "Русская служба ВВС", с конца ноября петербургские суды получили около 180 сообщений о минировании, которые не подтвердились. Письма о возможном наличии бомб получали также школы и детские сады Санкт-Петербурга, писала "Фонтанка".

По данным "Интерфакса", в Москве с 28 ноября по 18 декабря для проверки анонимных сообщений эвакуировали около 490 тыс. человек. Письма о лжеминировании приходили также на объекты в других российских городах, сумма ущерба еще не названа, добавила "Русская служба ВВС".

Малофеев из-за рассылки обратился в ФСБ, отмечает "Фонтанка". Роскомнадзор потребовал заблокировать почтовые сервисы, с которых приходили письма о минировании, сообщил "Дождь".