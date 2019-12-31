Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Житель Киева организовал рассылку сообщений о псевдоминировании в РФ – "Русская служба ВВС"

Письма о минировании зданий в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах приходили от клиента рухнувшей биржи криптовалют Wex, который потерял 120 биткоинов, сообщила "Русская служба ВВС". По данным журналистов, он живет в Киеве.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В письмах о лжеминировании говорилось, что они будут приходить до тех пор, пока не будет уплачен долг в 120 биткоинов, сообщает "Русская служба ВВС"
В письмах о лжеминировании говорилось, что они будут приходить до тех пор, пока не будет уплачен долг в 120 биткоинов, сообщает "Русская служба ВВС"
Фото: pixabay.com

Житель Киева по имени Сергей, возможно, с конца ноября рассылал ложные сообщения о минировании в российских городах. Об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщила "Русская служба ВВС" 31 декабря. 

По данным журналистов, этот мужчина является клиентом рухнувшей биржи криптовалют Wex, который потерял 120 биткоинов (около 20 млн грн). Информацию о наличии такого клиента подтвердил каналу собеседник, знакомый с администрацией биржи. 

В первом письме о лжеминировании, которое пришло в суды Санкт-Петербурга 28 ноября, говорилось, что такие сообщения будут присылать до тех пор, пока "Константин Малофеев не вернет долг в 120 биткоинов, украденных с биржи Wex", говорится в материале.

Как отмечает "Русская служба ВВС", с конца ноября петербургские суды получили около 180 сообщений о минировании, которые не подтвердились. Письма о возможном наличии бомб получали также школы и детские сады Санкт-Петербурга, писала "Фонтанка"

По данным "Интерфакса", в Москве с 28 ноября по 18 декабря для проверки анонимных сообщений эвакуировали около 490 тыс. человек. Письма о лжеминировании приходили также на объекты в других российских городах, сумма ущерба еще не названа, добавила "Русская служба ВВС". 

Малофеев из-за рассылки обратился в ФСБ, отмечает "Фонтанка". Роскомнадзор потребовал заблокировать почтовые сервисы, с которых приходили письма о минировании, сообщил "Дождь".

Теги: Россия, Москва, Санкт-Петербург, ФСБ, Роскомнадзор, Константин Малофеев, минирование, суды, школы, биткоин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS