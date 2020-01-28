Во Львове две электроопоры одна за другой упали на троллейбус и автомобиль

Сначала одна электроопора внезапно упала на кузов троллейбуса, а затем вторая – на автомобиль Mitsubishi Outlander, который ехал позади. За рулем авто находился экс-тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский.

28 января около 12.15 во Львове недалеко от перекрестка улиц Стрыйская и Научная две электроопоры упали на проезжую часть. Об этом сообщило издание Zaxid.net со ссылкой на патрульную полицию области.

Водитель троллейбуса рассказал полицейским, что сначала одна опора внезапно упала на кузов троллейбуса. Во время высадки пассажиров вторая опора упала на автомобиль Mitsubishi Outlander, который ехал позади. В результате ДТП никто не пострадал.

Движение транспорта на этом участке было перекрыто около четырех часов.

Авто, на которое упала опора, принадлежит экс-тренеру сборной Украины по боксу Дмитрию Сосновскому.

"Я ехал спокойно, а тут столб упал на троллейбус. Я приостановился, а машины объезжали троллейбус. Я ехал за машинами. Бус передо мной проехал, а я притормозил. Тогда второй столб упал на мой автомобиль Mitsubishi", – рассказал он изданию.

После происшествия Львовский горсовет инициировал проверку.

"В рамках данного служебного расследования мы проведем также внеочередную проверку всех опор и всех несущих конструкций на данном маршруте", – сообщил директор городского департамента жилищного хозяйства Александр Одинец.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич опубликовал в Facebook фотографии с места происшествия.