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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харьковской области в ДТП погибло пять человек

После столкновения в Изюмском районе Харьковской области автомобилей ВАЗ-2109 и Daewoo выжил только один водитель. Пять человек погибли.

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Выжившего участника ДТП отвезли в райбольницу Изюма
Выжившего участника ДТП отвезли в райбольницу Изюма
Фото: pixabay.com

5 февраля возле села Новопавловка Изюмского района произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек. Об этом проинформировало Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии между автомобилями ВАЗ-2109 и Daewoo Lanos. Происшествие произошло на 603-м километре трассы Киев – Харьков – Довжанский... В результате ДТП погибло пять человек (данные устанавливаются, трое погибших в ВАЗ и двое погибших в Daewoo) и пострадал один человек (водитель автомобиля Daewoo)", – сказано в сообщении.

Спасатели рассказали, что пострадавшего водителя из разбитой машины вытаскивали с помощью гидравлического инструмента. После этого его передали медикам.

В полиции Харьковской области подтвердили гибель пяти человек.

"Предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Nubira, который двигался по главной дороге, столкнулся с ВАЗ-2109, который выехал с второстепенной дороги на главную. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств", – отметили правоохранители.

По их данным, в автомобиле ВАЗ погибли 42-летний водитель и пассажиры в возрасте 41 и 43 лет. О погибших в Daewoo информация не озвучена. В полиции отметили, что выжившему водителю 34 года, он доставлен в районную больницу Изюма.

Теги: ДТП, автомобили, ГСЧС, Харьковская область, жертвы, погибшие, пассажиры
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