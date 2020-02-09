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В ДТП под Воронежем погибли трое украинцев из ОРЛО. Они ехали на заработки в Москву

Микроавтобус, в котором ехали жители оккупированного боевиками Луганска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Микроавтобус Mercedes-Benz Vito с украинскими номерами выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАN
Микроавтобус Mercedes-Benz Vito с украинскими номерами выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАN
Фото: prokuratura-vrn.ru

В ночь на 8 февраля в результате ДТП в Воронежской области погибли трое граждан Украины. Об этом сообщила прокуратура Воронежской области.

Авария произошла около часа ночи на трассе М-4 в Верхнемамонском районе Воронежской области.

По данным прокуратуры, микроавтобус Mercedes-Benz Vito с украинскими номерами выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАN.

"В результате ДТП 37-летний водитель микроавтобуса и двое пассажиров: женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина – погибли на месте. Еще пятеро пассажиров, мужчины в возрасте 27, 32, 33 лет и двое 39-летних с различными травмами доставлены в районную больницу. Водитель грузового автомобиля серьезно не пострадал", – сказано в сообщении.

В прокуратуре заявили, что погибший водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины. Они направлялись в Москву на заработки.

Подконтрольный пророссийским боевикам сайт "Луганский информационный центр" сообщил, что погибли жители оккупированных районов Луганской области.

Теги: Россия, Украина, Луганск, ДТП, Луганская область, Воронеж
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