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В Перу автобус с болельщиками эквадорской "Барселоны" упал в пропасть, погибли восемь человек

По данным издания La Republica, водитель автобуса, который перевозил фанатов эквадорской "Барселоны" из Лимы в Пьюру, превысил скорость и не справился с управлением.

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В Перу разбился автобус с эквадорскими болельщиками
В Перу разбился автобус с эквадорскими болельщиками
Фото: EPA

Утром 15 февраля в Перу разбился автобус с болельщиками ФК "Барселона" из города Гуаякиль (Эквадор), сообщает эквадорское издание La Republica.

Болельщики приехали в Перу, чтобы поддержать команду в Кубке Либертадорес. В день автокатастрофы фанаты направлялись из столицы Перу Лимы в город Пьюра.

Издание отмечает, что, по предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением на повороте – автобус сорвался с крутого склона. В результате аварии погибли восемь человек, еще 30 получили травмы.

В предыдущей редакции новости эквадорская "Барселона" была ошибочно названа каталонской. Приносим извинения читателям.

Теги: ДТП, Перу, авария, автокатастрофа
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