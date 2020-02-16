В Перу автобус с болельщиками эквадорской "Барселоны" упал в пропасть, погибли восемь человек

По данным издания La Republica, водитель автобуса, который перевозил фанатов эквадорской "Барселоны" из Лимы в Пьюру, превысил скорость и не справился с управлением.

Утром 15 февраля в Перу разбился автобус с болельщиками ФК "Барселона" из города Гуаякиль (Эквадор), сообщает эквадорское издание La Republica.

Болельщики приехали в Перу, чтобы поддержать команду в Кубке Либертадорес. В день автокатастрофы фанаты направлялись из столицы Перу Лимы в город Пьюра.

Издание отмечает, что, по предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением на повороте – автобус сорвался с крутого склона. В результате аварии погибли восемь человек, еще 30 получили травмы.

8 muertos en el transporte que venía desde el Perú con hinchas de Barcelona pic.twitter.com/mhjbnkoX45 — @rramirez (@rramirez_54) February 15, 2020

В предыдущей редакции новости эквадорская "Барселона" была ошибочно названа каталонской. Приносим извинения читателям.