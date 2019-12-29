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В Эстонии перевернулся автобус с 67 пассажирами

Девять человек доставили в больницу из-за аварии на шоссе Таллинн – Нарва. Предположительной причиной ДТП называют техническую неисправность автобуса.

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В аварии пострадали девять человек
В аварии пострадали девять человек
Фото: ЕРА (архив)

В Эстонии в 4.45 утра 29 декабря перевернулся на бок автобус с 67 пассажирами. Об этом сообщает ERR.

Инцидент произошел на шоссе Таллинн – Нарва. Девять человек доставили в больницу. Их травмы не представляют опасности для жизни. Четверо пострадавших оказались гражданами Латвии.

По словам полицейского Иво Утсара, водитель автобуса был трезв. Предварительно причиной ДТП указывают техническую неисправность.

Член правления Ecolines Eesti Элис Ковалев сообщил Delfi, что водитель автобуса назвал причиной ДТП столкновение с каким-то предметом или выбежавшим на дорогу животным. Из-за плохой видимости на дороге точно рассмотреть объект водителю не удалось.

Теги: ДТП, Латвия, Эстония, авария, столкновения, автобус, Таллинн, пострадавшие, больницы, столкновение
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