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Маляр: Полицейские, которые украли вещи и еду во время обыска фирмы, где трудятся незрячие, через год–два, наверное, пойдут на повышение

Несмотря на проведение реформы, методы работы украинских правоохранителей остались прежними. Даже в делах, которые освещают СМИ, все равно происходят процессуальные нарушения, сказала в комментарии изданию "ГОРДОН" юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр.

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Маляр: Справедливость и безопасность это база. А их у нас не существует
Маляр: Справедливость и безопасность – это база. А их у нас не существует
Фото: Анна Маляр / Facebook

Одесские полицейские, которые украли вещи и еду во время обыска фирмы, где трудятся незрячие, через несколько лет могут пойти на повышение. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразила юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр.

"Наверное, эти полицейские через год-два пойдут на повышение. Подобных случаев очень много. У нас так происходит, что тот, кто нарушает права людей, в полиции всегда идет на повышение. И это проблема государства Украина. Пока не начнут нормально работать правоохранительные органы и суды, сюда не придет ни один инвестор. Люди будут разбегаться. Справедливость и безопасность – это же база. А их у нас не существует. Пока они не появятся, нормальную страну построить невозможно", – подчеркнула Маляр.

По ее словам, во время обысков правоохранители довольно часто превышают свои полномочия.

"Если на обыске не присутствует адвокат, то для людей, которые его проводят, это всегда огромное искушение удовлетворить свои базовые потребности. В частности, это касается чужого имущества, еды, желания доминировать, показать власть. Да, иногда обыск является поводом, чтобы в итоге открыть уголовное производство. То есть могут найти какие-то не всегда объективные основания, чтобы продолжить расследование дальше. И иногда давить на человека, против которого открыто уголовное производство. Либо взять с него деньги за закрытие дела. Порой для правоохранительных органов открытое дело – это источник заработка. Количественная разница между открытыми уголовными производствами и теми, которые дошли до суда, просто колоссальная. Поэтому обыск без адвоката, как правило, превращается в вакханалию. Правоохранители часто могут позволить себе лишнее, пользуясь испугом людей. Обыск-то всегда внезапный. Хорошо, что о таких случаях становится известно общественности. Это лишний повод напомнить всем, что у вас в телефоне всегда должен быть номер адвоката", – сказала собеседница.

Она отметила, что большинство сотрудников правоохранительных органов работали там и до реформы.

"В результате реформы в правоохранительные органы пришла "новая кровь" – до 8% от общего числа. Но все остальные сотрудники той же полиции работали там и до реформы. Им очень сложно работать по-новому. Они пользуются тем, что граждане, к которым они приходят с обысками, зачастую не знают, как обезопасить свое имущество. А если против человека открыто уголовное производство, то ему вообще не до пропавших вещей становится. То есть методы работы правоохранителей остались прежними. Даже в делах, которые освещают СМИ, где есть адвокаты, все равно происходят процессуальные нарушения. Просто потому, что по-другому полиция работать уже не может. Реформа где-то как-то коснулась патрульной полиции, но всех остальных структур нет", – резюмировала Маляр.

12 февраля в пресс-центре Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили, что в Одессе полицейские присвоили вещи коммерческой структуры, в которой проводили обыск. Камера видеонаблюдения запечатлела, как трое сотрудников одесской полиции крадут канцелярские принадлежности и еду.

В областном управлении Нацполиции заявили, что эти полицейские отстранены от исполнения обязанностей. ГБР начало расследование по статье о краже, совершенной группой лиц.

Теги: полиция, правоохранители, Анна Маляр, уголовное производство, обыски
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