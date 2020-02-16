Полиция сообщила о задержании криминального авторитета, который при Януковиче “терроризировал предпринимателей Запорожья”

Национальная полиция Украины 16 февраля сообщила о задержании лидера преступной организации, которая занималась вымогательством.
Задержанного подозревают в создании преступной организации, завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, легализации доходов, полученных преступным путем, вымогательстве, незаконном обороте и обращении с оружием. Его также подозревают в "организации так называемых сходок и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления".
По данным Нацполиции, мужчина находился в розыске шесть лет. Его задержали в Киеве сотрудники департамента уголовного розыска Нацполиции при поддержке спецназа КОРД.
Его намерены доставить в Запорожье для проведения следственных действий.
Заместитель министра иностранных дел Украины Антон Геращенко заявил в Facebook, что речь идет о "криминальном авторитете" Евгении Анисимове, который "во времена [экс-президента Украины Виктора] Януковича терроризировал предпринимателей Запорожья".
"Последним его убежищем был арендованный дом в Конча-Заспе", – написал Геращенко.