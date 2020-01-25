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Убийство адвоката возле СИЗО в Кропивницком. Полиция задержала подозреваемых

По версии правоохранителей, в августе 2019 года адвоката Александра Иванова убили возле СИЗО в Кропивницком трое местных жителей в возрасте 45, 48 и 54 лет, сообщили в полиции Кировоградской области.

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В рамках производства правоохранители провели около 40 обысков
В рамках производства правоохранители провели около 40 обысков
Фото: kg.npu.gov.ua

25 января в Кропивницком правоохранители задержали трех человек по подозрению в убийстве адвоката Александра Иванова, которое произошло в августе 2019 года возле СИЗО. Об этом проинформировала пресс-служба полиции Кировоградской области.

По версии правоохранителей, трое местных жителей в возрасте 45, 48 и 54 лет не только убили адвоката, но и травмировали его знакомого.

Фото: kg.npu.gov.ua
Фото: kg.npu.gov.ua

Мужчинам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"В рамках уголовного производства на территории Кропивницкого и области правоохранителями проведено около 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства", – добавили в пресс-службе.

Фото: kg.npu.gov.ua
Фото: kg.npu.gov.ua

Иванова убили 22 августа 2019 года возле СИЗО №6. Неизвестные из автомобиля открыли огонь из автоматического оружия.

Теги: Украина, оружие, убийство, Кировоград, полиция, СИЗО, обыск, правоохранители, обыски
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