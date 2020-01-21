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ПРОИСШЕСТВИЯ

Убийство в Каховке. Полицейскому, который был на месте инцидента, избрали меру пресечения

Бывший старший инспектор по контролю за оборотом оружия Каховского отделения полиции два месяца будет находиться под ночным домашним арестом. Ему инкриминируют сокрытие особо тяжкого преступления – убийства местного жителя Владимира Чебукина.

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Убийство Чебукина стало катализатором протестов в Каховке
Убийство Чебукина стало катализатором протестов в Каховке
Фото: most.ks.ua

Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области 20 января отправил на два месяца под ночной домашний арест бывшего старшего инспектора по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции Александра Портного. Его подозревают в попытке скрыть особо тяжкое преступление – убийство жителя Каховки Херсонской области Владимира Чебукина, пишет проект "Ґрати".

Экс-полицейскому инкриминируют ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Портной должен находиться дома с 20.00 до 7.00.

Сторона обвинения ходатайствовала об избрании Портному меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Адвокат Портного Артем Бибик сообщил "Ґратам", что сторона защиты не будет подавать апелляцию на решение суда. Защитник Портного также уточнил, что полицейского еще не допрашивали по делу в качестве подозреваемого.

"Он не видел самого преступления. Он выбежал и увидел, когда уже все случилось", – уточнил Бибик.

Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщала, что "план уничтожения доказательств, фальсификации обстоятельств происшествия и имитирование обстоятельств самообороны" был разработан сразу после смертельных выстрелов в сторону погибшего. 

"Полицейский взял травматический пистолет потерпевшего, из которого тот не совершил ни одного выстрела, обмотал ногу предполагаемого убийцы брезентом и пытался сделать выстрел в ногу, но не попал. Поскольку в травматическом пистолете потерпевшего был только один патрон, план инсценировки самообороны воплотить не удалось", – сказано в релизе.

Бибик сказал, что его подзащитный не отрицает, что трогал этот пистолет. По мнению адвоката, квалификацию подозрения его подзащитному могут еще изменить, так как не доказано, что Юрий Кашник, основной подозреваемый, совершил именно покушение на убийство, а не превысил пределы необходимой самообороны.

Портной праздновал Новый год в компании Кашника (ранее служившего оперуполномоченным полиции) и его жены, бывшей супруги Чебукина. 

Изначально в полиции сообщали, что утром 1 января Чебукин в нетрезвом состоянии пришел к бывшей жене и "вызвал для разговора" ее нынешнего супруга. Между мужчинами возник конфликт, во время которого Чебукин якобы выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета, но не ранил его. Владелец дома сделал в ответ несколько выстрелов из карабина.

Чебукин был ранен, через два дня он умер в больнице.

4 января суд арестовал Кашника, который, по версии правоохранителей, стрелял в Чебукина, на 60 суток. 

Портного сначала отстранили от исполнения служебных обязанностей, 13 января в полиции сообщили, что этот правоохранитель и еще двое его коллег уволены. 

После гибели Чебукина в Каховке начались акции протеста. 4–5 января митингующие жгли шины и перекрывали дорогу у отделения полиции, требуя непредвзятого расследования.

6 января в Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что группа прокуроров офиса будет руководить расследованием убийства в Каховке и осуществлять надзор за состоянием уголовного производства.

Теги: убийство, Каховка, полицейский, домашний арест, акции протеста, Владимир Чебукин
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