Рябошапка назначил группу прокуроров по расследованию убийства в Каховке

Прокуроры, назначенные генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой, уже выехали на место убийства жителя Каховки Херсонской области. В их задачи входит надзор за состоянием расследования уголовного производства.

Группа прокуроров Офиса генерального прокурора Украины будет руководить расследованием убийства в Каховке Херсонской области, сообщила 6 января пресс-служба Офиса.

"5 января 2020 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые будут на месте координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, которое произошло утром 1 января 2020 года", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что задача прокуроров Офиса, которые уже выехали на место преступления, – тщательное и объективное изучение всех версий, состояния производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц.

По версии следствия, утром 1 января 26-летний житель Каховки Владимир Чебукин в нетрезвом состоянии пришел к бывшей жене и "вызвал для разговора" ее нынешнего супруга. Между мужчинами возник конфликт, во время которого Чебукин якобы выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета, но не ранил его. Владелец дома сделал в ответ несколько выстрелов из карабина.

Чебукин был ранен и госпитализирован. Через два дня он умер в больнице.

4 января суд арестовал 29-летнего мужчину, который, по версии правоохранителей, стрелял в Чебукина, на 60 суток. Его подозревают в умышленном убийстве. Это бывший оперуполномоченный, который работал в правоохранительных органах до 2012 года. Вместе с ним и экс-супругой убитого в доме находился действующий сотрудник Каховского райотдела полиции.

В Нацполиции сообщили, что на время расследования правоохранитель отстранен от выполнения служебных обязанностей, Госбюро расследований открыло производство по ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение полномочий работником правоохранительного органа).

Родственники считают, что полицейский может быть причастен к убийству. Мать убитого Елена Чебукина рассказала журналистам, что хирурги извлекли из тела ее сына пули от трех видов оружия. По словам близких Чебукина, он приехал к дому бывшей жены после того, как получил смс-сообщение о том, что сможет увидеть сына "только через суд".

Как пишет интернет-издание "Мост", полицейский, который был на месте убийства, прошел исследование на полиграфе, которое показало, что он не стрелял в Чебукина.

После гибели Чебукина в Каховке начались акции протеста. 4–5 января митингующие жгли шины и перекрывали дорогу у отделения полиции, требуя непредвзятого расследования.