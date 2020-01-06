Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Рябошапка назначил группу прокуроров по расследованию убийства в Каховке

Прокуроры, назначенные генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой, уже выехали на место убийства жителя Каховки Херсонской области. В их задачи входит надзор за состоянием расследования уголовного производства.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
4 5 января митингующие в Каховке жгли шины и перекрывали дорогу у отделения полиции, требуя непредвзятого расследования убийства
4–5 января митингующие в Каховке жгли шины и перекрывали дорогу у отделения полиции, требуя непредвзятого расследования убийства
Фото: Юрій Гусєв / Facebook

Группа прокуроров Офиса генерального прокурора Украины будет руководить расследованием убийства в Каховке Херсонской области, сообщила 6 января пресс-служба Офиса.

"5 января 2020 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса, которые будут на месте координировать работу следователей и прокуроров в расследовании резонансного убийства жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, которое произошло утром 1 января 2020 года", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что задача прокуроров Офиса, которые уже выехали на место преступления, – тщательное и объективное изучение всех версий, состояния производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц.

По версии следствия, утром 1 января 26-летний житель Каховки Владимир Чебукин в нетрезвом состоянии пришел к бывшей жене и "вызвал для разговора" ее нынешнего супруга. Между мужчинами возник конфликт, во время которого Чебукин якобы выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета, но не ранил его. Владелец дома сделал в ответ несколько выстрелов из карабина.

Чебукин был ранен и госпитализирован. Через два дня он умер в больнице.

4 января суд арестовал 29-летнего мужчину, который, по версии правоохранителей, стрелял в Чебукина, на 60 суток. Его подозревают в умышленном убийстве. Это бывший оперуполномоченный, который работал в правоохранительных органах до 2012 года. Вместе с ним и экс-супругой убитого в доме находился действующий сотрудник Каховского райотдела полиции.

В Нацполиции сообщили, что на время расследования правоохранитель отстранен от выполнения служебных обязанностей, Госбюро расследований открыло производство по ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение полномочий работником правоохранительного органа).

Родственники считают, что полицейский может быть причастен к убийству. Мать убитого Елена Чебукина рассказала журналистам, что хирурги извлекли из тела ее сына пули от трех видов оружия. По словам близких Чебукина, он приехал к дому бывшей жены после того, как получил смс-сообщение о том, что сможет увидеть сына "только через суд".

Как пишет интернет-издание "Мост", полицейский, который был на месте убийства, прошел исследование на полиграфе, которое показало, что он не стрелял в Чебукина.

После гибели Чебукина в Каховке начались акции протеста. 4–5 января митингующие жгли шины и перекрывали дорогу у отделения полиции, требуя непредвзятого расследования.

Теги: Украина, убийство, Херсонская область, правоохранители, расследование, Каховка, Руслан Рябошапка, Нацполиция, Офис генпрокурора, Владимир Чебукин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Бабкин показал во время прогулки полугодовалому сыну снег
Бабкин показал во время прогулки полугодовалому сыну снег
  100 Years. Вышел клип рэпера Lil Bean. Видео
  100 Years. Вышел клип рэпера Lil Bean. Видео
Кардашян показала свое юношеское фото
Кардашян показала свое юношеское фото
  "Добрий вечір тобі, пане господарю!". Винник и Пономарев записали колядку к Рождеству. Видео
  "Добрий вечір тобі, пане господарю!". Винник и Пономарев записали колядку к Рождеству. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS