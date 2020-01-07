Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Убийство в Каховке. Адвокат заявила, что результаты повторной экспертизы сообщат через месяц

6 января родителей Владимира Чебукина, убитого в Каховке Херсонской области, пригласили в областную прокуратуру на встречу с представителями Офиса генпрокурора Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
4 5 января митингующие в Каховке жгли шины и перекрывали дорогу у отделения полиции, требуя непредвзятого расследования убийства
4–5 января митингующие в Каховке жгли шины и перекрывали дорогу у отделения полиции, требуя непредвзятого расследования убийства
Фото: UA: ХЕРСОН / Facebook

Результаты повторной экспертизы тела Владимира Чебукина, убитого в Каховке Херсонской области, сообщат через месяц, заявила ТСН 6 января адвокат семьи погибшего Ирина Краснова.

6 января родителей Чебукина пригласили в областную прокуратуру на встречу с представителями Офиса генпрокурора Украины.

Они прибыли в Херсон, чтобы контролировать ход расследования. Родители пытаются узнать, из какого оружия убили их сына и сколько было убийц.

По версии следствия, утром 1 января 26-летний житель Каховки Владимир Чебукин в нетрезвом состоянии пришел к бывшей жене и "вызвал для разговора" ее нынешнего супруга. Между мужчинами возник конфликт, во время которого Чебукин якобы выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета, но не ранил его. Владелец дома сделал в ответ несколько выстрелов из карабина.

Чебукин был ранен и госпитализирован. Через два дня он умер в больнице.

4 января суд арестовал 29-летнего мужчину, который, по версии правоохранителей, стрелял в Чебукина, на 60 суток. Его подозревают в умышленном убийстве. Это бывший оперуполномоченный, который работал в правоохранительных органах до 2012 года. Вместе с ним и экс-супругой убитого в доме находился действующий сотрудник Каховского райотдела полиции.

В Нацполиции сообщили, что на время расследования правоохранитель отстранен от выполнения служебных обязанностей, Госбюро расследований открыло производство по ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение полномочий работником правоохранительного органа).

Родственники считают, что полицейский может быть причастен к убийству. Мать убитого Елена Чебукина рассказала журналистам, что хирурги извлекли из тела ее сына пули от трех видов оружия. По словам близких Чебукина, он приехал к дому бывшей жены после того, как получил смс-сообщение о том, что сможет увидеть сына "только через суд".

Как пишет интернет-издание "Мост", полицейский, который был на месте убийства, прошел исследование на полиграфе, которое показало, что он не стрелял в Чебукина.

После гибели Чебукина в Каховке начались акции протеста. 4–5 января митингующие жгли шины и перекрывали дорогу у отделения полиции, требуя непредвзятого расследования.

6 января пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины сообщила, что группа прокуроров Офиса будет руководить расследованием убийства в Каховке и осуществлять надзор за состоянием уголовного производства.

Теги: Украина, убийство, Херсонская область, экспертиза, правоохранители, расследование, Каховка, Офис генпрокурора, Владимир Чебукин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Беременная третьим ребенком Рафаэли позировала в платье-комбинации
Беременная третьим ребенком Рафаэли позировала в платье-комбинации
Осадчая показала фигуру в раздельном купальнике
Осадчая показала фигуру в раздельном купальнике
  "Воздушный шар". Вышел клип группы "Сплин". Видео
  "Воздушный шар". Вышел клип группы "Сплин". Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс показал младшего сына
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс показал младшего сына
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS