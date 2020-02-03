Похищение и убийство майдановца Сергиенко. Двум подозреваемым смягчили меру пресечения

По решению Городищенского районного суда, подозреваемые в похищении активиста Евромайдана Василия Сергиенко Виктор Горбенко и Роман Недыбалюк будут находиться под частичным домашним арестом.

Городищенский районный суд Черкасской области смягчил меру пресечения двум обвиняемым в похищении участника Евромайдана и журналиста Василия Сергиенко. Об этом 3 января в Facebook сообщило местное издание "Надросся".

Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку, которых подозревают в похищении журналиста, назначили меру пресечения в виде частичного домашнего ареста с 21.00 до 6.00.

Вероятному убийце журналиста Владимиру Воронкову продлили срок содержания под стражей на 60 суток.

Сергиенко был участником Автомайдана и активистом партии "Свобода". 4 апреля 2014 года его похитили из дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Мужчину избили и ранили ножом. Тело журналиста нашли в лесу в 15 км от Корсунь-Шевченковского со следами пыток. В октябре 2015 года тогдашний начальник управления МВД Украины в Черкасской области Владислав Пустовар сообщил, что журналиста похитили, пытали и убили две группы бандитов из Киева.

Еще двое подозреваемых в причастности к преступлению, по данным "Текстов", находятся в розыске – это Валерий Федоров и Андрей Иносов. На сайте МВД Украины сообщается, что Иносов, которому инкриминируют похищение, пропал в июле 2015 года. В марте 2018 года друзья Сергиенко сообщили, что Иносова задержали в США. Бывший заместитель генпрокурора Евгений Енин тогда сказал "Укринформу", что ГПУ надеется на его выдачу Украине. Федоров подозревается в похищении и убийстве, он находится в розыске с июля 2015 года.