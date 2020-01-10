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Предполагаемого организатора убийства журналиста Сергиенко снова отпустили под домашний арест

Адвокаты подозреваемого в организации убийства журналиста Василия Сергиенко Вадима Мельника заявляли в суде, что их подзащитный уже был под домашним арестом и не нарушал его условия.

Суд принял решение 8 января
Суд принял решение 8 января
Фото: pixabay.com

8 января Городищенский районный суд Черкасской области отправил из-под стражи под домашний арест Вадима Мельника, который, по данным следствия, организовал убийство журналиста Василия Сергиенко, сообщает LB.ua.

Прокурор по делу Виктория Дидыч, подала ходатайство о продлении срока содержания под стражей Мельнику, а адвокаты просили отпустить его под домашний арест.

“Аргументы те же, что были на протяжении долгого времени его пребывания под стражей – что ухудшается здоровье, и то, что он уже был под домашним арестом и не нарушил условия домашнего ареста и не избегал судебных заседаний”, – отметил Дидыч.

Мельник находился под стражей с мая 2017 года по 22 августа 2019 года. Потом Городищенский суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Прокурор подала жалобу в Апелляционный суд на это решение, его рассмотрели только 14 ноября 2019 года, тогда Мельника снова отправили под арест.

Сергиенко был участником Автомайдана и активистом партии "Свобода". 4 апреля 2014 года его похитили из дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Мужчину избили и ранили ножом. Тело журналиста нашли в лесу в 15 км от Корсунь-Шевченковского со следами пыток. В октябре 2015 года тогдашний начальник управления МВД Украины в Черкасской области Владислав Пустовар сообщил, что журналиста похитили, пытали и убили две группы бандитов из Киева.

В деле о похищении и убийстве Сергиенко кроме Мельника фигурируют Роман Недыбалюк, Виктор Горбенко, Владимир Воронков, а также Максим Русин и Валентин Завражин. 

Как писал INSIDER, Горбенко и Недыбалюка подозревают в похищении Сергиенко, Воронкова – в убийстве, а Мельник – предполагаемый организатор преступления. 

Еще двое подозреваемых в совершении преступления, по данным "Текстов", находятся в розыске – это Валерий Федоров и Андрей Иносов. На сайте МВД Украины сообщается, что Иносов, которому инкриминируют похищение, пропал в июле 2015 года. В марте 2018 года друзья Сергиенко сообщили, что Иносова задержали в США. Бывший заместитель генпрокурора Евгений Енин тогда сказал "Укринформу", что ГПУ надеется на его выдачу Украине. Федоров подозревается в похищении и убийстве, он находится в розыске с июля 2015 года.

Суд по делу Сергиенко начался в 2016 году, но по разным причинам дело передавалось из одного суда Черкасской области в другой, отмечают "Ґрати". За четыре года сменилось 12 коллегий судей. С февраля 2019 года дело слушает Городищенский районный суд во главе с председательствующей судьей Людмилой Синицей. 

Теги: Украина, Черкассы, арест, следствие, Василий Сергиенко, домашний арест
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