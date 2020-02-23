В центре Львова произошла массовая драка. Двое полицейских получили травмы

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по статье о насилии в отношении сотрудников правоохранительного органа.

Потасовка произошла рядом со зданием Львовского горсовета. Что стало ее причиной, в полиции не уточнили Фото: Gordonua.com

В ночь на 23 февраля в центре Львова произошла массовая драка, сообщила пресс-служба управления Нацполиции Украины во Львовской области.

"Сегодня около 2.35 в полицию поступило сообщение о массовой драке на площади Рынок. Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медпомощью", – заявили в полиции.

В нанесении травм полицейским подозревают двух жителей Львова 24 и 38 лет. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа). Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы.

В пресс-службе не уточнили, что стало причиной драки, сколько людей принимали в ней участие и задержаны ли подозреваемые в нанесении травм полицейским.