Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге авто львовского корреспондента "Радіо Свобода"

30 января во Львове сожгли автомобиль корреспондента "Радіо Свобода" во Львове Галины Терещук. Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и руководитель прокуратуры Львовской области Ирина Диденко сообщили о задержании в Одессе подозреваемого в преступлении.

Полиция Львовской области задержала подозреваемых в поджоге автомобиля корреспондента "Радіо Свобода" во Львове Галины Терещук. Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Полиция Львовской области задержала подозреваемых в поджоге авто журналистки "Радіо Свобода" Галины Терещук. Проведены обыски. Доказательной базы хватает. Поджигатель – студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое – устанавливаем. Безопасность журналистов – приоритет", – написал Аваков.

Поліція Львівщини затримала підозрюваних у підпалі авто журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. Проведено обшуки. Доказової бази вистачає. Підпалювач - студент, громадянин Молдови. Хто його спонукав на таке - встановлюємо. Безпека журналістів - пріоритет. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 6, 2020

Руководитель прокуратуры Львовской области Ирина Диденко в своем Facebook рассказала, что подозреваемого задержали в Одессе.

"Удалось установить траекторию передвижения и местонахождение 19-летнего уроженца Хмельницкой области, который в ночь совершения преступления несколько раз переодевался, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей. Более 70 ГБ видео с камер наблюдения, сотни часов непрерывной скоординированной следственно-оперативной работы дали свой результат", – написала она.

По словам главы прокуратуры, сейчас подозреваемого везут во Львов.

"Прокуроры завершили допросы основных свидетелей преступления, которые предоставили обличительные показания. Одновременно продолжается работа по установлению заказчика преступления", – отметила Диденко.

Злоумышленнику инкриминируют ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины "умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом – поджогом". Санкция статьи предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы.

"Дела, касающиеся журналистской деятельности, будут находиться на особом контроле прокуратуры", – добавила Диденко.

Об инциденте стало известно 30 января. Соседи Терещук рассказали, что видели мужчину, который положил под "дворники" Mitsubishi Colt Терещук два пакета.

Терещук работает на "Радіо Свобода" во Львове с 2000 года.