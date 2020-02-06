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Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге авто львовского корреспондента "Радіо Свобода"

30 января во Львове сожгли автомобиль корреспондента "Радіо Свобода" во Львове Галины Терещук. Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и руководитель прокуратуры Львовской области Ирина Диденко сообщили о задержании в Одессе подозреваемого в преступлении.

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Подозреваемого везут во Львов
Подозреваемого везут во Львов
Фото: Ірина Діденко / Facebook

Полиция Львовской области задержала подозреваемых в поджоге автомобиля корреспондента "Радіо Свобода" во Львове Галины Терещук. Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Полиция Львовской области задержала подозреваемых в поджоге авто журналистки "Радіо Свобода" Галины Терещук. Проведены обыски. Доказательной базы хватает. Поджигатель – студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое – устанавливаем. Безопасность журналистов – приоритет", – написал Аваков.

Руководитель прокуратуры Львовской области Ирина Диденко в своем Facebook рассказала, что подозреваемого задержали в Одессе.

"Удалось установить траекторию передвижения и местонахождение 19-летнего уроженца Хмельницкой области, который в ночь совершения преступления несколько раз переодевался, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей. Более 70 ГБ видео с камер наблюдения, сотни часов непрерывной скоординированной следственно-оперативной работы дали свой результат", – написала она.

По словам главы прокуратуры, сейчас подозреваемого везут во Львов.

"Прокуроры завершили допросы основных свидетелей преступления, которые предоставили обличительные показания. Одновременно продолжается работа по установлению заказчика преступления", – отметила Диденко.

Злоумышленнику инкриминируют ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины "умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом – поджогом". Санкция статьи предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы.

"Дела, касающиеся журналистской деятельности, будут находиться на особом контроле прокуратуры", – добавила Диденко.

https://www.facebook.com/Didenko.Iryna/posts/2475258182747449

Об инциденте стало известно 30 января. Соседи Терещук рассказали, что видели мужчину, который положил под "дворники" Mitsubishi Colt Терещук два пакета.

Терещук работает на "Радіо Свобода" во Львове с 2000 года.

Теги: Львов, Одесса, прокуратура, Львовская область, поджог, правоохранители, преступление, журналисты, задержание, Радио Свобода, Галина Терещук
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