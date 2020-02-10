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Во Львове горело студенческое общежитие, один человек госпитализирован с отравлением угарным газом

В ночь на 10 февраля во Львове горело общежитие Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени Степана Гжицкого.

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Пожар ликвидировали за 20 минут
Пожар ликвидировали за 20 минут
Скриншот: ГУ ДСНС у Львівській області / YouTube

Сегодня ночью во Львове горело студенческое общежитие, одного человека госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Информация о пожаре в общежитии по улице Туган-Барановского поступила спасателям в 4.20. Пожар возник в комнате на четвертом этаже пятиэтажного здания.

"На момент прибытия пожарных к месту вызова из окон здания валил густой черный дым. От персонала поступила информация о том, что из комнаты, где возник пожар уже вынесли в тяжелом состоянии одного парня, в здании еще могут находиться студенты", – говорится в сообщении.

Пожарные вывели из задымленных помещений троих человек, еще 20 эвакуировали. До прибытия медиков к месту вызова спасатели оказали домедицинскую помощь студенту 2001 года рождения, которого вынесли из горящей комнаты.

В 4.36 пожарным удалось локализовать пожар, в 4.39 – полностью ликвидировать.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

По данным издания Zaxid.net, пожар произошел в общежитии Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени Степана Гжицкого.

Теги: Львов, пожар, отравление, спасатели, студенты, медики
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