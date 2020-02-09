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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Запорожской области в пруду утонули трое детей

Под лед пруда в Запорожском районе провалились пятилетние дети, двое из них – близнецы.

Медикам не удалось спасти детей
Медикам не удалось спасти детей
Фото: pixabay.com

8 февраля в Запорожской области в пруду утонули трое детей. Об этом проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В 20.24 в ГСЧС поступила информация, что в селе Долинское Запорожского района на местном пруду провалились под лед и утонули три ребенка (2014 года рождения)", – сказано в сообщении.

Директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко рассказал "Укринформу", что всем детям было по пять лет, среди них – двое близнецов.

По данным агентства, в течение часа три бригады медиков боролись за жизнь детей, но спасти их не удалось.

Теги: смерть, ГСЧС, Запорожская область, дети, близнецы, медики
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