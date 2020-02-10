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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Днепре горело общежитие, шесть человек госпитализировали

Пострадавших в результате пожара в общежитии в Днепре госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, рассказали в управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

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Пожар возник в комнате на 6-м этаже 9-этажного дома
Пожар возник в комнате на 6-м этаже 9-этажного дома
Фото: dp.dsns.gov.ua

9 февраля около 16.20 в Днепре на Слобожанском проспекте произошел пожар в общежитии семейного типа. Об этом проинформировал пресс-центр управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"Пожар возник в комнате на 6-м этаже 9-этажного дома. Горело домашнее имущество в комнате на площади 12 м². Во время пожара пострадали пять человек (трое мужчин и две женщины), которые отравились продуктами горения, из них один человек получил ожоги лица (мужчина 1973 года рождения). Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", – рассказали в пресс-центре.

Вечером в больницу самостоятельно обратилась еще одна женщина, 1991 года рождения. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".

Фото: dp.dsns.gov.ua
Фото: dp.dsns.gov.ua

"С помощью аппаратов на сжатом воздухе пожарные спасли 10 человек, которых вывели по лестничным клеткам, также с верхних этажей на свежий воздух вывели 30 человек (жителей комнат)", – добавили в ведомстве.

В ГСЧС подчеркнули, что в результате пожара никто не погиб.

Спасатели ликвидировали пожар в 17.16.

Теги: Украина, пожар, ГСЧС, Днепр, больница, отравление, спасатели, пострадавшие, больницы, имущество
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