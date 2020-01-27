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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве горело здание Минкульта

В Киеве по адресу Ивана Франко, 19 загорелось административное здание Министерства культуры. Возгорание произошло в подвальном помещении, огонь уже локализовали.

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К тушению привлекли 30 человек личного состава и 10 единиц техники
К тушению привлекли 30 человек личного состава и 10 единиц техники
Фото: dsns.gov.ua

Сегодня утром в административном здании Министерства культуры, молодежи и спорта Украины в Киеве возник пожар. Прибывшие спасатели эвакуировали людей. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"27 января в 10.14 в Шевченковском районе столицы по улице Ивана Франко, 19, в трехэтажном здании на третьем этаже Министерства культуры возникло задымление в результате возгорания в подвальном помещении здания", – говорится в сообщении.

К тушению привлекли 30 человек личного состава и 10 единиц техники. 

В 11.03 пожар в подвальном помещении здания Министерства культуры локализовали на площади 30 м². По предварительным данным, пострадавших нет. 

"Работы по эвакуации людей завершены. Пожарными подразделениями спасено четыре человека: двое с помощью автолестницы, двое выведены по лестнице", – добавили в ГСЧС.

https://www.facebook.com/kiev.informator.ua/videos/201009620950252/

https://www.facebook.com/MKMSUkraine/videos/1075707522787888/

Теги: Киев, пожар, ГСЧС, эвакуация, спасатели, Минкульт, задымление
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