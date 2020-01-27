В Турции спасатели достали из-под завалов мать с двухлетним ребенком

После землетрясения в Турции, которое произошло 24 января, женщина и ее маленькая дочь провели под завалами 24 часа.

В турецкой провинции Элазыг спасатели достали из-под завала, вызванного землетрясением, женщину с ребенком. Видео обнародовали в Twitter агентства Anadolu.

Они провели под завалами 24 часа. Девочку двух с половиной лет достали первой. Спустя четыре часа спасатели достали ее мать, пишет агентство.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января в 20.55 по местному времени (19.55 по Киеву). Оно затронуло провинции Малатья и Элазыг. После землетрясения было зафиксировано 228 толчков магнитудой 4,0 и выше. Толчки ощущались в 13 провинциях Турции и на севере Сирии.

По состоянию на 26 января подтверждена гибель 38 человек. В больницы обратились 1607 человек, большинство из них жаловались на нервные расстройства.