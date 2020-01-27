В Турции спасатели достали из-под завалов мать с двухлетним ребенком

В турецкой провинции Элазыг спасатели достали из-под завала, вызванного землетрясением, женщину с ребенком. Видео обнародовали в Twitter агентства Anadolu.
Они провели под завалами 24 часа. Девочку двух с половиной лет достали первой. Спустя четыре часа спасатели достали ее мать, пишет агентство.
ВИДЕО#Baby and #mother rescued 24 hours after #earthquake in #Elazig https://t.co/4F8Ew2FBWT pic.twitter.com/7DGihDFZKE — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) January 26, 2020
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января в 20.55 по местному времени (19.55 по Киеву). Оно затронуло провинции Малатья и Элазыг. После землетрясения было зафиксировано 228 толчков магнитудой 4,0 и выше. Толчки ощущались в 13 провинциях Турции и на севере Сирии.
По состоянию на 26 января подтверждена гибель 38 человек. В больницы обратились 1607 человек, большинство из них жаловались на нервные расстройства.