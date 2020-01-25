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В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8, погибло минимум 15 человек

30 человек могут находиться под завалами зданий, разрушенных в результате землетрясения на севере Турции, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

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После землетрясения произошло несколько десятков афтершоков
После землетрясения произошло несколько десятков афтершоков
Фото: EPA

На востоке Турции 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Землетрясение произошло в 20.55 по местному времени (19.55 по Киеву). Эпицентр находился в уезде Сивирдже провинции Элязыг, очаг залегал на глубине 8,06 км. После подземных толчков было зафиксировано несколько десятков афтершоков.

Как пишет агентство "Анадолу"министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в результате землетрясения погибло 15 человек, еще 553 пострадали. Еще 30 человек могут находиться под завалами.

В населенном пункте Гезин провинции Элязыг спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми двух человек, добавили в "Анадолу".

Теги: Турция, землетрясение, погибшие
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