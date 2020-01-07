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В Пуэрто-Рико произошло второе землетрясение за два дня, есть погибший

В городе Понсе на юго-западе Пуэрто-Рико жертвой нового землетрясения магнитудой 6,4 стал 77-летний мужчина, также пострадало восемь человек.

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В Пуэрто-Рико произошло два землетрясения подряд
В Пуэрто-Рико произошло два землетрясения подряд
Фото: ЕРА

7 января на юго-западе Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Толчки зафиксированы в той же местности, что и при толчках магнитудой 5,8 утром 6 января – в районе населенного пункта Индиос. Очаг землетрясения на этот раз располагался на глубине 10 км в 8 км от Индиоса.

CNN сообщает со ссылкой на чиновников экстренных служб, что жертвой землетрясения 7 января стал 77-летний житель соседнего с Индиос города Понсе. Обстоятельства его смерти не уточняются. Ранения получили еще восемь человек. 

Из-за землетрясения произошли также обрушения зданий, а также возникли перебои с водоснабжением и электричеством.

Метеорологическая лаборатория Пуэрто-Рико показала в Twitter, как во время землетрясения 6 января обрушилась местная туристическая достопримечательность – каменная арка Пунта Вентана.

Теги: землетрясение, электричество, водоснабжение, пострадавшие, Пуэрто-Рико, погибшие
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