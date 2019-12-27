В Иране недалеко от АЭС произошло землетрясение

В 53 км от ядерного реактора в иранском Бушере на юге страны сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,1. В Иране сказали, что жертв и разрушений нет.

В Иране заявили, что электростанция в Бушере может выдерживать землетрясения магнитудой более 8,0 Фото: reform.energy

Сегодня утром в Иране, недалеко от города Бушер, где находится атомная электростанция, произошло землетрясение, сообщает Reuters.

По данным Геологической службы США, землетрясение было магнитудой 5,1, в Иране магнитуду оценили в 4,9. Подземные толчки ощущались в 53 км к востоку от Бушера.

Государственный телеканал Ирана отметил, что жертв и повреждения в результате землетрясения нет.

В 2013 году, когда в результате землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего к югу от АЭС, погибли по меньшей мере 37 человек, в Иране заявили, что электростанция была разработана с тем, чтобы выдерживать землетрясения магнитудой более 8, пишет агентство.