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В Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,8

Вследствие землетрясения в Пуэрто-Рико обрушилось несколько домов в Гуанике на юго-западе острова.

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Землетрясение произошло на юго-западе Пуэрто-Рико
Землетрясение произошло на юго-западе Пуэрто-Рико
Фото: pixabay.com (архив)

6 января в Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Толчки были зафиксированы утром. По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на глубине 6 км в 13 км от населенного пункта Индика на юго-западе Пуэрто-Рико.

The New York Times пишет, что результатом землетрясения стало обрушение четырех домов в населенном пункте Гуаника. Когда начались толчки, местные жители выбегали на улицы в пижамах. О пострадавших не сообщается.

Сейсмологи предупредили, что в течение ближайших дней еще могут быть толчки.

Теги: землетрясение, Пуэрто-Рико, остров
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