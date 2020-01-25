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По предварительным данным, украинцев среди жертв землетрясения в Турции нет – МИД Украины

В результате землетрясения на востоке Турции 29 человек погибло, еще 1466 пострадало. Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что сотрудники украинского посольства в Турции мониторят ситуацию.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции 24 января
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции  24 января
Фото: ЕРА

По предварительным данным, украинцев среди жертв и пострадавших в результате землетрясения в Турции, нет. Об этом 25 января УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Сейчас погибших нет. Посольство сейчас активно мониторит ситуацию всеми доступными средствами, и пока информация, которая бы свидетельствовала, что там могли быть граждане Украины, отсутствует. И пострадавших также нет", - сказал Погорельцев.

Он подчеркнул, что это  предварительная информация, а посольство Украины "держит руку на пульсе".

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции  24 января в 20.55 по местному времени (19.55 по Киеву).

По состоянию на вечер 25 января известно, что в результате землетрясения 29 человек погибло, еще 1466 пострадало.

Теги: Украина, Турция, землетрясение, МИД Украины, жертвы, украинцы, пострадавшие, Сергей Погорельцев
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